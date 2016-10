Kui seni on oktoober suures osas olnud keskmisest külmema ilmaga, siis homne päev toob korraks nii palju sooja, et temperatuuri kõver teeb väikese hüppe ülespoole. Õhutemperatuur on päeval 5 kuni 10 kraadi.

Ilm on pilves selgimistega. Aeg-ajalt sajab vihma, Ida-Eestis võib sekka tulla ka lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 7–13, puhanguti 15, rannikualadel kuni 20 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb veidi ning pöördub alates saartest läände ja loodesse.