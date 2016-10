Homme õhtul võib oodata esimest lund

Eesti on Soomest Lääne-Venemaale ulatuva kõrgrõhuala ja Kesk-Euroopast Läänemerele laieneva madalrõhkkonna piiril.

Külma ja selge öö järel kattub taevas reedel edela poolt pilvedega, kuid olulist sadu oodata ei ole.

Õhusooja on päeval 2–7 kraadi. Samas pole välistatud, kui homme õhtul või ööl vastu laupäeva on Eesti lääne- ja lõunataevas näha valgeid helbeid.

Ilmateenistuse sünoptiku sõnul võib vähest lund tulla Võrumaal Haanja kõrgustikul. «Tõenäosus on 25 protsenti,» täpsustas sünoptik. «Järgmise nädala sees, teisipäeval võib lörtsi sadada igal pool, aga see on veel kaugel ja enne tuleb mitu täpsustust.»

Mõõdukas tuul puhub idast ja kagust 5 kuni 10 ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Veetase Eesti läänerannikul püsib laevaliikluse jaoks ohtlikult madalal.