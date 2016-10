Läänemere ümbrust katab kõrgrõhuala ning selle all on Eesti ilm olulise sajuta, kuid mitmel pool pilvine.

Ööl vastu homset esineb paiguti udu. Õhutemperatuur langeb mõnel pool miinusesse, rannikul tuleb kohati kuni kuus kraadi sooja.

Homme ennelõunal on veel paiguti udune. Ilm on pilves selgimistega olulise sajuta ning tuul on muutliku suunaga, puhudes 1–7 m/s.

Õhusooja tuleb 4 kuni 8 kraadi.