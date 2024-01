Neljapäeval puhub tugev tuul ja sooja on kuni 4 kraadi

Öösel on pilves selgimistega ilm. Enne keskööd sajab kohati vähest vihma ja on udu. Vastu hommikut liigub tihedam lörtsi- ja vihmasadu saartelt üle Eesti itta. Edelatuul tugevneb 7-13, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 23 m/s, hommikul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi.