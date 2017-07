Suvi võtab end laupäeval kokku

Selle nädala tööpäevadel küünivad temperatuurinäidud maksimaalselt 17 kraadini ja aeg-ajalt avanevad taevaluugid vihmale, ent laupäevaks lubab ilmateenistus tänase prognoosi kohaselt ilusat ilma, mil vihma ei saja, tuul on nõrk ja sooja kuni 22 kraadi.

Kolmapäeval jääb Eesti madalrõhkkonna edelaserva mõjusfääri. Kord siin, kord seal sajab hoovihma, pärastlõunal saju võimalus väheneb. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, puhanguid on kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päevaks saabub jahedam õhumass ja sooja 13..17 kraadi.

Neljapäeval jääb madalrõhkkonna edelaserv ikka Eesti kohale, aga õhurõhk õige pisut tõuseb. Öö on suurema sajuta. Päev näitab aga päikest, mis tõstab niiskust maapinnalt üles ning annab toidet rünksajupilvedele, millest sajab siin-seal hoovihma. Puhub võrdlemisi tugev lääne- ja loodetuul, puhanguid on 14 m/s. Jahedas õhumassis langeb öösel temperatuur 7..10, meremõjuga rannikul kuni 13° kraadini, päeval tõuseb 13..17 kraadini.

Reedel jääb madalrõhkkond Venemaa kohale tiirlema, samal ajal sirutub Kesk-Euroopa kohalt kõrgrõhkkond Balti riikide poole. Kahe rõhuala piirimail on pilvi hõredamalt ja suuremal osal Eestist on ilm sajuta. Vaid üksikutes kohtades võib pilverünk vihmahoo anda. Lääne- ja loodetuul tasapisi nõrgeneb. Öösel langeb minimaalne temperatuur 5..6 kraadini, meremõjuga rannikul on kuni 13 kraadi, päeval tõuseb 15..20 kraadi.

Laupäev tuleb ilusa ilmaga. Balti riikide kohal tugevneb kõrgrõhuhari ega lase vihmapilvedel areneda ning sadu oodata pole. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 7..11, rannikul kuni 14 kraadi, päeval 17..22 kraadi, põhjarannikul võib jahedam olla.

Pühapäeval kõrgrõhuhari eemaldub. Öösel on veel pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Tuul on nõrk, pärast keskööd pöördub lõunakaarde ja veidi tugevneb. Õhutemperatuur on 8..11, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval laieneb Skandinaaviast üle mere madalrõhkkonna kaguserv. Pilvisus tiheneb ning Lääne-Eestisse jõuavad vihmapilved, mis õhtu poole edasi ida-kirde suunas liiguvad. Väiksem on saju võimalus Kagu-Eestis. Lõunakaare tuul tugevneb 5-9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 17..22 kraadi. Seal, kus kauem kuiva peab, tõuseb veel paar kraadi kõrgemale.