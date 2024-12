Temperatuur pendeldab null kraadi ümber

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 5–10, pärast keskööd tugevneb lõuna- ja kagutuul 8–13, puhanguti 18 m/s. Hommikul pöördub tuul edelasse. Lainekõrgus on pool kuni üks meeter, hommikul kuni 2 meetrit. Enne keskööd võib sadada kohati vähest lund, hommikuks on lumesadu juba tihe. Nähtavus on mõõdukas, kuid hommikul halb. Külma on 2–5 kraadi.