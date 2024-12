Kiitsak: ilm pendeldab plussi ja miinuse vahel

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva valdavalt pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, lääne pool ka vihma ning tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 6–13, rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Öö jooksul pöördub tuul lääne poolt alates loodesse ja läände, Ida-Eestis nõrgeneb 4–10, saarte läänerannikul tugevneb aga 10–15, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0 kuni -2, Lääne-Eestis 0 kuni +3 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves, õhtupoole selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi ning tuiskab, Lääne-Eestis sajab ka vihma, pärastlõunal sadu lääne poolt harveneb. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja kiirusega 4–10, rannikul kuni 14, puhanguti kuni 21 m/s. Õhtuks nõrgeneb tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 m/s, ning pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi, pärastlõunal hakkab põhja poolt alates külmemaks minema. Teed on väga libedad.