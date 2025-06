Lähipäevil tuleb sooja kuni 20 kraadi

Laupäeva öösel on pilves ilm. Sajab vihma, hommikupoole ööd sajuvõimalus väheneb. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, läänerannikul lääne- ja loodetuul 4-9 m/s. Sooja on 10-14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub loode- ja põhjatuul, pärastlõunal pöördub tuul edelasse 2-7, saartel ja läänerannikul kuni 10 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja lääne-, Kirde-Eestis ka lõunatuul 3-8, hommikupoole ööd tugevneb edelatuul 6-12, puhanguti 16 m/s. Sooja on 8-14 kraadi. Ennelõunal on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal on pilvi vähe ja hoovihma sajab kohati. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning puhub 7-13, puhanguti 16, põhjarannikul kuni 20 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.