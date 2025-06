Lähipäevil sajab pidevalt vihma

Ööl vastu neljapäeva on mandril vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Saartel on enamasti selge ja sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 16 m/s. Sooja on 9-14 kraadi.

Neljapäeva päeval on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandri idaosas sajab kohati hoovihma, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Saartel on ilm päikesepaisteline. Puhub loodetuul 3-9, puhanguti 13 m/s, pärastlõunal saartelt alates läänekaare nõrgeneb. Sooja on 14-20, saartel kuni 22 kraadi.

Ööl vastu reedet on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 5-10, rannikul kuni 15 kraadi. Reede päeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, õhtul nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 17-21, rannikul kohati 15 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 10-15 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde 2-8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 18-21, rannikul kohati 14-17 kraadi.