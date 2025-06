Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartel ka läänetuul 5-12, puhanguti kuni 16, läänerannikul kuni 15, puhanguti kuni 21 m/s, pärast keskööd lääne- ja edelatuul nõrgeneb veidi. Sooja on 9-14 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-12, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on mandril pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Saartel on pilvi vähem ja ilm sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 5-11, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Neljapäeva päeval on mandril muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Saartel on ilm päikesepaisteline. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9 m/s. Sooja on 9-14 kraadi.