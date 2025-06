Öösel on enamasti pilves ilm. Mandril sajab vihma, mitmel pool on sadu tugev, saartel on sajuhooge hõredamalt. Puhub loode- ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18, rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s. Sooja on 9-14 kraadi.