Lähipäevad toovad jaheda ja vihmase ilma

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Sajuhood liiguvad üle maa ida suunas. Puhub läänetuul 4-10, läänerannikul puhanguti 14 m/s. Sooja tuleb 10 kuni 14 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis võib olla kohati äikest, lääne poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul 6-12, puhanguti 16 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel edelasse. Sooja tuleb 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommiku poole sajab kohati hoovihma. Tuul pöördub läände ja edelasse, puhudes 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja tuleb 9 kuni 15 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub lääne- ja edelatuul 6-12, puhanguti kuni 16 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eestis loodesse. Sooja tuleb 14 kuni 19 kraadi.