Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare, saartel ja põhjarannikul läänekaare tuul 3-9, Kagu-Eestis puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 17-21, rannikul kohati 14 kraadi.