Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 16-20, rannikul kohati 13-15 kraadi.