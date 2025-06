Öösel on pilves ja paljudes kohtades vihmane ilm. Mandri sisealadel on mitmel pool udu. Ida-Eestis puhub idakaare tuul 3–8, puhanguti kuni 11 m/s, sisealadel on tuul muutlik ja nõrk, saartel ja läänerannikul tugevneb loodetuul 5–11, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 8–12 kraadi.