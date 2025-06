Esmaspäeval jõuab Eestisse Läänemerelt madalrõhulohk, millel areneb uus kese, mis liigub õhtuks Peterburi lähedusse. Veidi peale südaööd tuleb lõunast tihe vihmasadu, mis kestab kuni päevani. Öö tuleb nõrga tuulega ning õhutemperatuur on 7–13 kraadi. Päeval on läänekaare tuul veidi tugevam ning sooja on 12–17 kraadi.