Ilm läheb lähipäevil veidi jahedamaks

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 13, pärast keskööd tugevneb edelatuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 16-21, rannikul paiguti 13 kraadi.

Pühapäeva öö on vähese pilvisusega, hommikuks pilvisus tiheneb. Enne keskööd sajab kohati vähest vihma, hommikul on vihmasadu lõunapoolsetes maakondades, kohati võib olla sadu tugev. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 7-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 15-20, rannikul kohati 12 kraadi.