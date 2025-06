Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-8 m/s, hommikul pöördub lõunakaarde. Sooja on 6-13 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu intensiivne ja võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 12 m/s, äikese ajal on tuul ka puhanguline. Sooja on 14-20 kraadi.