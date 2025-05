Lähipäevad toovad nii päikest kui vihma

Pühapäeva öösel on enamasti selge ja kuiv ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, öö hakul Soome lahe ääres kuni 15 m/s. Sooja on 2-8 kraadi, maapinnal langeb mõnel pool temperatuur 0 kraadi ümbrusse, rannikul on sooja kuni 12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikuis paigus võib nõrk vihmahoog tulla. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 14 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ning pöördub saartel ja läänerannikul lõunakaarde. Sooja on 17-20, rannikul kuni 13 kraadi.