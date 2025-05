Öö hakul on vahelduva pilvisusega, peale keskööd pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on kohati sadu tugev. Paiguti võib tekkida udu. Öö hakul puhub idakaare tuul 2-8 m/s, peale keskööd muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 9..15°C.