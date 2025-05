Lähipäevil tuleb sooja kuni 21 kraadi

Neljapäeva öö hakul on vahelduva pilvisusega, hommiku poole pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Kohati võib tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 9-15 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on sadu paiguti tugev ning on äikeseoht. Ennelõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub läänekaare tuul 2-8, läänerannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 16-21, tuulepealsel rannikul 9-14 kraadi.