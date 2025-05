Eesootaval nädalal valitsevad kevadtemperatuurid, oodata on ka sademeid

Reedel (23.05) kandub lõunavoolus soojust ja niiskust, samal ajal lääne poolt imbub sisse jahedam õhumass. Kahe õhumassi eralduspiir nihkub Peipsi poole. Öö hakul ning taas hommikul ja päeval sajab laialdaselt vihma, Ida-Eestis on äikeseoht. Pärastlõunal saartest alates sajuhood hõrenevad. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis 4..9°C, Kesk- ja Ida-Eestis 10..12°C, päeval 9..14°C, ennelõunal Eesti idaservas kuni 18°C.

Laupäeva (24.05) ööks kujuneb Eesti kohale kitsas kõrgrõhuvöönd ja saju võimalus on väike. Tuul on nõrk ja õhk on võrdlemisi jahe ning selgineva taeva all langeb õhutemperatuur Lääne-Eestis 1..6°C-ni, ida pool pilvisema ilmaga 5..10°C. Hommikul läheneb lõuna poolt uus madalrõhuvöönd ja Lõuna-Eestisse jõuavad vihmapilved, mis päeva peale laienevad üle Kesk- ja Ida-Eesti. Orienteeruvalt Tallinn-Tartu joonest lääne pool suuremat sadu ei tule. Tuul puhub valdavalt idakaarest ja on mõõdukas, pärastlõunal Ida-Eestis põhjakaarest ja ulatub puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 8..11°C, Lääne-Eestis kuni 14°C.

Pühapäeva (25.05) öö hakul sajab madalrõhuvööndi mõjul mandril laialdaselt vihma. Saartel on saju võimalus väike. Hommikuks taandub vihmasadu idapiiri taha ja päev tuleb kõrgrõhuharja mõjul peamiselt sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 2..7°C, päeval 14..17°C, tuulele avatud rannikul 10°C ümber.

Esmaspäev (26.05) on kõrgrõhuharja mõjul peamiselt sajuta õhtuni, siis võib saartel ja ka Võrumaal veidi vihma tibutada. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 2..7, Lääne-Eesti rannikualadel 10°C ümber, päeval 17..20°C, tuulele avatud rannikul kuni 12°C.

Teisipäeval (27.05) jääme Läänemerele ulatuva madalrõhkkonna serva ja idapoolse kõrgrõhuala piirimaile. Lõuna poolt lisandub sooja ja veidi ka niiskust ning mõnes kohas sajab vihma. Lõunakaare tuul päeva peale rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 7..12°C, päeval 16..20°C, tuulele avatud rannikul veidi üle 10°C.

Kolmapäeval (28.05) kulgeb üle Eesti nõrk kõrgrõhuvöönd. Kohati sajab vihma. Tuul on nõrk ja õhk on soe - temperatuur on öösel 6..11°C, päeval 16..20°C, tuulele avatud rannikul pisut üle 10°C.