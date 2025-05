Eeloleval ööl on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Tuul puhub põhjakaarest 1-7, Ida-Eestis puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi, rannikul on sooja kuni 6 kraadi.