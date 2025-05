Ööl vastu pühapäeva on öö hakul selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd pilvisus järk-järgult tiheneb ja mõnes kohas sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Öö hakul puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärast keskööd nõrgeneb ja seejärel on muutliku suunaga 1-7 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist viie soojakraadini, rannikul on kuni 7 kraadi sooja.