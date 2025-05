KUU ILMAPROGNOOS Sooja ilma on lühikeseks ajaks loota mai teises pooles

Maikuu alguses on Põhja-Euroopa kohal ulatuslik väheliikuv madalrõhuala. Selle lohud ja servaalad, ajuti ka väiksemad osatsükloni muudavad meie ilma sajuseks ja jahedaks. Kui esiti on õhk veel soe ja sajab vihma, siis 5. mail saabub loodevoolus külm õhumass, mis jääb Eesti kohale 12.maini. Öine õhutemperatuur jahtub selgineva taeva all 0 kuni -3 kraadini ning päevased õhutemperatuuri maksimumid jäävad enamasti 10 kraadist madalamale.