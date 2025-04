Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd on Ida-Eestis kohati vihmahooge, hommikul jõuab Lääne-Eestisse tihedam sajuala. Puhub loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärast keskööd muutliku suunaga 1-6 m/s. Hommikul puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.