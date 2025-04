Nädala lõpu poole kerkivad õhusooja maksimumid 21 kraadi juurde

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab kohati vihma Ida-Eestis, hommikul Lääne-Eestis kohati vihma või lörtsi. Puhub loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14, pärast keskööd muutliku suunaga tuul 1-6, hommikul lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Enamus kohtades sajab vihma, sekka võib tulla lörtsi. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände, puhudes 3-9, puhanguti kuni 14, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 4-9, lõunapoolsetes maakondades kuni 13 kraadi.