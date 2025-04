Tuleval nädalal ootab karge kevadilm

Laupäeval (26.04) jääb kõrgrõhuala Skandinaavia kohale. Samal ajal avaldab Venemaa poolt survet madalrõhuala. Öö on selgem ja enamasti sajuta ning sisemaal rahulik, rannikul ulatuvad loode- ja põhjatuule puhangud 13 m/s. Õhutemperatuur on -3..+3°C. Varahommikul lisandub pilvi ja on üksikuid, päeval laialdaselt sajuhooge, mis tulevad alla enamasti märja lumena. Õhtul pilved taas hõrenevad. Kahe rõhuala vastasseisu tõttu tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti 13-14 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 5..8°C-ni, sajuhoogude all langeb 2..3°C-ni.