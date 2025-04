ÄIKESEKAART Vaata, kas ka sinu kodukohas paugub täna pikne

Alates teisipäeva keskpäevast alates sajab mitmel pool vihma, tugevam on sadu Lõuna-Eestis, võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaare, pärastlõunal põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 10-16, rannikul kohati 6 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt idakaare tuul 2-7 m/s, õhtul pöördub põhjakaarde. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Õhtupoolikul sajab mitmel pool vihma ja võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 9-12 kraadi.