Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida- ja Kagu-Eestis on sadu kohati tugev ning võib olla äikest. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, äikese ajal on puhanguline, hommikul pöördub tuul läänekaarde. Sooja on 3–9 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul idakaare tuul, pärast keskööd pöördub järk-järgult põhjakaarde ja puhub 3–7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Laine kõrgus on 0,3–0,7 meetrit. Sajab vihma, sadu võib olla tugev ja on äikeseoht. On udu. Nähtavus on mõõdukast halvani. Sooja on 6–8 kraadi.