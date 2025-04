Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on sadu tugev. Kagu-Eestis on äikeseoht. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, põhjarannikul kirde- ja idatuul kuni 9, puhanguti 13 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.