ÄIKESEKAART Vaata reaalajas, kuidas äike üle Eesti liigub

Laupäeva õhtust alates on mitmel pool äikest ja intensiivseid sajuhooge. Tuul on äikese ajal puhanguline ning võimalik on ka rahe.

Ööl vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on sadu tugev ning sekka võib tulla rahet. Paiguti on udu. Puhub kirde- ja idatuul, Lõuna-Eestis pöördub tuul edelasse 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, äikese ajal on tuul ka sisemaal puhanguline. Sooja on 5-12 kraadi.