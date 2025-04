Ööl vastu esmaspäeva on muutliku pilvisusega ilm. Hommikul sajab saartel kohati vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist kuue soojakraadini. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 14-18, sajupilvede all ja rannikul 7-13 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Mitmel pool on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ennelõunal püsib kohati udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 14-18, rannikul kohati 8 kraadi.