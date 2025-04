Homme tuleb kuni seitse kraadi sooja, sajab lund

Öösel on pilves ilm. Lumesadu levib loodest kagu suunas, Lääne-Eestis läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Edela- ja lõunatuul tugevneb 4-9, puhanguti 13, rannikul 7-12, puhanguti 17 m/s, pärast keskööd Lääne-Eesti rannikualadel tuul nõrgeneb ning pöördub läände ja loodesse. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb. Teeolud halvenevad!

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 3-9, pärast keskööd 6-10, puhanguti 15 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Sajab lund ja lörtsi ning nähtavus on halb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi.