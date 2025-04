Lähipäevadel on oodata sademeid, ilm pöörab kevadiseks uuel nädalal

Neljapäeval (10.04) liigub kiires loodevoolus üle Eesti kõrgrõhuhari. Öösel sajab kaugeneva madalrõhulohu järel mõnes kohas kerget lund, suurem on tõenäosus Ida-Eestis. Puhub jõuline loode- ja põhjatuul, puhanguid 15, rannikul 20 m/s. Päeval võib veidi lund pudeneda. Loodetuul ulatub veel puhanguti 15 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Õhtul aga läheneb Skandinaaviast juba uus madalrõhkkond ning selle eel algab Läänemerel ja Soome lahel edelatuule tõus. Õhutemperatuur on öösel 0..-5°C, päeval -1..+2°C.

Reedel (11.04) liigub madalrõhkkond üle Botnia lahe ja Soome Laadoga taha ning selle lohk suundub üle Eesti. Öö hakul jõuavad mandri looderannikul lumepilved, saartele vihm ja lörts. Sadu laieneb kiiresti üle maa - mandril sajab lund ja lörtsi, saartel lörtsi ja vihma. Keskpäevaks saab saartel sadu läbi, pärastlõunal ka mandril lääne poolt alates sadu hõreneb ja muutub vesisemaks. Õhtu eel sajab vaid Kagu-Eestis veel lörtsi ja vihma. Tuul on tugev, puhub öösel edelast, ja lõunast, päeval pöördub tuul saartest alates läände ja loodesse. Õhutemperatuur on öösel -1..-6°C, saartel ja läänerannikul -1..+2°C, hommikuks Lääne-Eestis tõuseb, päeval on +1.. +8°C.