Lähipäevadel sajab vihma, lörtsi ja lund

Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb. Loode-Eestisse jõuab lume- ja lörtsisadu, mis laieneb hommikuks üle maa, tuiskab. Lääne-Eestis läheb sadu järk-järgult üle vihmaks. Edela- ja lõunatuul tugevneb 4-10, puhanguti 14, rannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s, hommikul pöördub saartelt alates läände ja loodesse. Külma on 2-7 kraadi. Mandril teeolud halvenevad. Reede ennelõunal on enamasti pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, idapoolsetes maakondades tuiskab, Lääne-Eestis tuleb kohati vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates sadu harveneb ja pilvkattes on selgimisi. Tuul pöördub kõikjal aegamisi läände ja loodesse 5-10, puhanguti 14, rannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s, õhtul nõrgeneb ja pöördub rannikul põhja. Sooja on 3-8 kraadi. Mandril on teedel libedust.