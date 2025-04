Öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, öö hakul ka vihma. Kohati võib tuisata. Tuul pöördub loodest põhja ja kirdesse puhudes 5-12, rannikul puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Teedel suureneb libeduseoht.

Peipsi järvel puhub öö hakul põhjatuul 3-7, puhanguti 11, peale keskööd kirdetuul tugevneb 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Laine kõrgus on 0,8-1,2 meetrit. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, öö hakul võib sekka sadada ka vihma. Nähtavus on mõõdukas kuni hea, sajus halveneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.