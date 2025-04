Kevad tõmbub tagasi: lähipäevil tuleb kuni kuus kraadi külma

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lääne-, pärast keskööd lääne- ja loodetuul 5-11, saartel ja põhjarannikul puhanguti 15, hommikul kuni 17 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul põhja poolt pilvisus tiheneb ning kohati on vihma- ja lörtsihooge. Puhub valdavalt loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 4-10 kraadi