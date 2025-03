Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu, tõenäosus on suurim Lääne-Eestis. Puhub loode- ja läänetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9 m/s. Sooja on 10-16 kraadi, tuulepealsel rannikul kuni 5 kraadi.