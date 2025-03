SUVI LÄHENEB Pühapäeval tuleb kuni 16 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu pühapäeva Lääne-Eestis pilvisus tihenema ja pärast keskööd sajab mitmel pool vihma. Idapool on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Puhub lõunakaaretuul 2–7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 4–8 m/s. Lainekõrgus on jäävabas vees 0,4–0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja enamasti hea nähtavusega, kuigi võimalik on uduvine. Sooja on 1–3 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub lõunakaaretuul 2–7, Ida-Eestis puhanguti kuni 11 m/s. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates idakaarde. Sooja on 11–16, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul 4–10 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 4–8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtupoole kagu- ja idatuul nõrgeneb. Lainekõrgus on jäävabas vees 0,5–1,2 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 7–10 kraadi.