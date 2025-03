Laupäev (29.03) tuleb idapoolse kõrgrõhuala servas enamasti selge taevaga ja mõõduka lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 0..+3°C. Päeval särab kevadine päike ja edelavoolus saabunud mahedas õhumassis tõuseb temperatuur sisemaal 12..16°C-ni, tuulele avatud rannikul 5°C ümbrusse.

Pühapäeva (30.03) öö püsib mandril sajuta ja õhukese pilvekihiga. Saartele jõuab paksem pilvevöönd ja vastu hommikut võib ka veidi vihma tibutada. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 0..+3°C, saartel ja läänerannikul kuni +5°C. Päeval läheneb merelt madalrõhkkonna serv, pilvevöönd jõuab ka mandrile, aga nõrka vihma sajab põhiliselt Lääne-Eestis. Tuul vaibub. Õhutemperatuur on lääne pool 7..11°C, sajupilvede all ja rannikul jääb alla 5°C, Pärnu-Rakvere joonest ida pool 12..16°C.