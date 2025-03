Reede öösel on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kohati 4 kraadi.