Öösel on pilves ilm. Sajab vihma, kohati võib tulla sekka lörtsi, hommikul on sadusid hõredalt. Mitmel pool tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, öö hakul puhanguti kuni 12 m/s, hommiku poole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 1-4 kraadi.