Öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati vihma ja lörtsi. Paiguti tekib udu. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse ja tugevneb hommikuks 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 3-7 m/s. Laine kõrgus jäävabas vees on 0,3–0,7 meetrit. Öö hakul sajab kohati vihma ja lörtsi. Nähtavus on heast mõõdukani. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi.