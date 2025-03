Nädalavahetus tuleb sajuta, temperatuur kõigub viie külma ja kümne soojakraadi vahel

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Öö hakul puhub läänetuul, pärast keskööd saartelt alates põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 m/s. Külma tuleb 1 kuni 4 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -1 kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 2-8 m/s, pärastlõunal on tuul muutlik ja nõrk. Sooja tuleb 2 kuni 7 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 9 kraadi.

Laupäeva öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Tuul pöördub idast lõunasse, puhudes 1-7 m/s. Külma tuleb 2 kuni 5 kraadi, rannikul on kuni 1 kraad sooja. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt lõunatuul 1-7 m/s. Sooja tuleb 3 kuni 8 kraadi.

Pühapäeval on ööhakul vahelduva pilvisusega, pärast keskööd enamasti selge ja sajuta ilm. Puhub lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni 2 kraadi sooja. Päeval on päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub valdavalt kagutuul 4-10, saartel puhanguti 14 m/s. Sooja tuleb 4 kuni 10 kraadi.