Eeloleva nädala keskpaigas tuleb kuni üheksa kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva valdavalt pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, hommikul eemaldub suurem sajuala Eesti kohalt kagusse. Edela- ja läänetuul pöördub saartelt alates loodesse 4–9, puhanguti 13, rannikul 6–13 puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, läänerannikul kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mandri idaosas kohati vähest lörtsi, sekka ka vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 4–10, puhanguti 14 m/s, pärastlõunal pöördub läänekaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, saartel kuni +7 kraadi.