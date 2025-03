Lähipäevil on õhutemperatuur seitsme külma ja kuue soojakraadi vahel

Reede öösel on pilves ilm. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab lund, lörtsi ja vihma, hommikuks sadu harveneb. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma tuleb 1 kuni 6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.