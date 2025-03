Neljapäeval olulist ilmamuutust pole oodata

Prognoosi kohaselt liigub neljapäeva öösel väheaktiivne madalrõhulohk Läänemerelt üle Eesti kirdesse. Ilm on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma, sadu on tihedam Põhja-Eestis. Paiguti on udu. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde, saartel ka läände ja loodesse 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s.