Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi ning on udu. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja rannikul tugevneb kirdetuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.