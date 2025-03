Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub edela- ja lääne-, looderannikul ka loodetuul 5-10, puhanguti kuni 16 m/s, pärast keskööd läänekaare tuul nõrgeneb järk-järgult ja on hommikul puhub 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.